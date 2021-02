Soldes : la carte SD 128 Go SanDisk Ultra est pas chère chez Cdiscount

Vous pourrez alors insérer le petit objet dans votre smartphone ou votre appareil photo numérique, pour un gain d'espace de stockage substantiel. Ce sont en effet 128 Go qui viendront s'ajouter à la mémoire native de votre appareil et qui vous permettront de conserver davantage de photos et de vidéos.

De plus, la carte microSD SanDisk Ultra affiche des performances appréciables, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre près de 100 Mo/s, en lecture comme en écriture. Et le produit bénéficie, de surcroît, d'une technologie optimisée pour les applications mobiles, rendant leur exécution plus rapide.