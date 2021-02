Cet ultrabook Leonovo Ideapad 330 17,3'' voit son prix chuter avec ce code promo

C'est toujours Cdiscount qui est à la barre de cette promotion. Nous vous invitons à noter le code qui va suivre afin d'obtenir une réduction de -25€ : 25EUROS. Utilisez ce dernier au moment de passer en caisse. La livraison à domicile est gratuite et le paiement en quatre fois (soit 115,22€ au moment de l'achat puis 115,19€ par échéance) est possible. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) profiteront d'avantages supplémentaires. La garantie est valable pendant deux ans.

L'ordinateur portable Lenovo Ideapad 330 dispose d'un très grand écran 17,3 pouces (environ 44 centimètres) pour une définition de 1600 x 900 pixels. Il embarque également un processeur AMD A9 9425 à 3,1 GHz épaulé par une carte graphique AMD Radeon R5, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 1 To via disque dur. Le système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits est inclus.

Avec cette configuration, vous pourrez effectuer des tâches bureautiques et naviguer sur internet sans le moindre souci. Ce PC peut aussi accueillir un maximum de données sans manquer de place.