Soldes Cdiscount : la super tablette Huawei Mediapad T5 profite d'un code

Cdiscount nous régale encore et toujours avec cette énième promotion. L'e-marchand bordelais effectuera la livraison à domicile sans frais supplémentaires et permet de régler le montant demandé en quatre fois (soit 43,52€ au moment de l'achat puis 43,51€ par échéance). N'oubliez pas d'activer votre essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€/an) pour profiter d'avantages en plus. Pensez à entre le code 10EUROS pour bénéficier du prix de 159,99€ La garantie est valable pendant deux ans.

La Huawei MediaPad T5 est pourvue d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Il faut donc s'attendre à une bonne qualité d'image grâce à la calibration impeccable de la dalle. En matière de performances, elle s'en sort également très bien à l'aide de son processeur Kirin 659 épaulé par 2 Go de RAM et 16 Go de stockage.

Bien entendu, depuis sa sortie en 2018, ce modèle a perdu un peu de sa superbe en terme de puissance brute. Mais il reste tout de même à la hauteur de la plupart des tâches. La navigation restera fluide sur l'interface et les applications. Vous pourrez même apprécier quelques jeux vidéo.