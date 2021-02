Soldes : les meilleures promotions high-tech à saisir ce vendredi (3ème démarque)

Cette nouvelle édition des Soldes d'hiver est loin de nous décevoir et fait pleuvoir depuis près de 15 jours de très belles promotions sur un grand nombre de produits. Pas de jaloux sur les bons plans, tout y passe ! Smartphones, PC portables, téléviseurs 4K, casques et écouteurs bluetooth, objets connectées… les Soldes touchent tout le high-tech, autant sur les marques les plus abordables que sur les marques haut de gamme très recherchées.

Parmi les produits qui affichent de belles réductions pour ces Soldes 2021, les composants informatiques sont très bien placés. Ainsi, pour celles et ceux qui voudraient donner une seconde vie à leur PC, c'est le parfait moment pour renouveler son configuration en faisant de belles économies.

Il n'est pas rare de trouver chez les sites e-commerce spécialisés comme LDLC, TopAchat, Materiel.net ou encore RueduCommerce de très belles offres sur les processeurs Intel et AMD de dernières générations. Et parce que le processeur n'est rien sans une bonne carte mère, on retrouve ces derniers jours des bundles CPU + Carte mère affichant de belles promotions. Gardez toujours un œil sur les bons plans Clubic, nous vous partagerons chacune des offres les plus intéressantes.

Autre composant phare d'une bonne configuration, les SSD jusqu'à 1 To affichent également des prix en forte baisse. Sur ce terrain, Amazon et Cdiscount mène la danse avec des offres immanquables sur les SSD Samsung, Crucial et Western Digital. Si vous avez besoin de plus stockage, c'est donc le bon moment pour craquer car les prix pourraient bien s'envoler à la fin de ces Soldes.

Même constat sur la mémoire RAM qui profite également des Soldes d'hiver pour afficher des prix toujours plus bas. Si vous avez envie de donner un vrai quoi de boost à votre PC et de passer de 16 à 32 Go, ces Soldes sont encore une fois l'occasion parfaite pour améliorer les performances de votre PC en faisant de vraies économies.