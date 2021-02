Soldes Cdiscount : ce Chromebook HP 14" est bradé à moins de 255€

Destiné à un usage de type basique & bureautique, le Chromebook HP 14a-ca0000nf est un PC portable qui est équipé du système d'exploitation Google Chrome OS.

Parmi ses principales caractéristiques, on retrouvera un écran HD de 14 pouces avec une résolution de 1366 x 768 pixels, une carte graphique Intel UHD Graphics 600, un processeur Intel Celeron N4020, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go en eMMC, une caméra HP Wide Vision HD 720p avec microphones numériques à double entrée intégrée et une batterie lui permettant d'avoir une autonomie maximale de 13 heures.