Belle réduction sur ce processeur Ryzen 9 3900X chez Cdiscount pour les Soldes

Ce processeur produit par AMD, une marque reconnue pour l'excellent rapport qualité/prix de ses pièces, est proposé par Cdiscount et semble déjà rapidement victime de son succès. Livré dans l'ensemble de la France Métropolitaine dès le lendemain et gratuitement, il est possible de le payer en une ou quatre fois, soit 122€ par mois. Le produit est garantie 3 ans, pièces et main d'œuvre.

Il s'agit donc pour ce bon plan de rien de mois qu'un processeur AMD Ryzen 9 3900X Wraith Prism, l'un des meilleurs processeurs actuellement disponibles. Processeur en 7 nm doté de 12 cœurs cadencés jusqu'à 4,6 Ghz en mode turbo et de 24 threads, c'est un véritable monstre de puissance que nous propose ici AMD.

Le processeur embarque également la technologie PCIe 4.0 offrant une bande passante extrêmement véloce et un double stockage, idéal pour les jeux. Sa mémoire cache de 70 Mo lui permettra également de booster encore plus les performances pour ce genre d'usage. Le processeur est compris avec un système de refroidissement Wraith Prism, qui saura parfaitement refroidir les ardeurs de cette terrible bête. Pour ne rien gâcher, celui-ci intègre également un éclairage LED à commande compatible avec Razer Chroma pour éclairer de l'intérieur votre tour et épater la galerie.