Soldes : la Tablette Samsung Galaxy Tab A la moins chère chez Cdiscount

La Samsung Galaxy Tab A propose un écran de 8 pouces, qui lui permet d'être suffisamment compacte pour être utilisée par tous les membres de la famille à la maison, mais aussi en mobilité lors de vos week-ends ou de vos vacances. Avec un poids de seulement 345 grammes, elle se glisse dans votre sac ou dans votre valise en toute discrétion.

La Galaxy Tab A embarque également 32 Go de stockage pour vous permettre d'installer un maximum d'applications et de jeux. Une taille assez limitée mais Samsung a pensé à tout et intègre un port Micro SD qui vous permet d'ajouter une carte pour augmenter immédiatement le nombre de gigaoctets disponible jusqu'à 512 Go au maximum.

Pour le système, aucune surprise avec l'adoption par Samsung d'Android, qui vous donne accès au Google Play Store et aux centaines de milliers de logiciels disponibles pour vous divertir, améliorer vos connaissances mais aussi pour travailler. Tous les usages sont possibles avec en prime le confort d'une utilisation au fond de son canapé.