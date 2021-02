Les écouteurs sans fil Bang & Olufsen E8 vraiment moins chers pour les Soldes Cdiscount

Pour compléter le tableau, précisons que l'ergonomie est au rendez-vous via les commandes tactiles placées au niveau des oreillettes. Elles permettent de mettre un morceau en pause, de passer au suivant ou au précédent et de régler le volume par une simple pression. Notons aussi la construction robuste des écouteurs qui sont capables de résister aux éclaboussures et à la poussière. Ils sont donc adaptés à l'écoute en extérieur. Enfin, l'autonomie avoisine les quatre heures avec une charge complète. Le boîtier de charge inclus offrira deux charges en plus lors de vos déplacements.