Soldes Cdiscount : cet Ultrabook ZenBook Duo passe à moins de 1000€ avec un code promo

Destiné à un usage de type créatif, le Asus ZenBook Duo 14 est un ultraportable qui est sorti en début d'année 2021.

L'appareil est notamment équipé d'un écran à rétroéclairage par LED de 14 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un Screenpad Plus tactile de 12,6 pouces, d'un processeur Intel Core i5-10210U, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 620 et du système d'exploitation Windows 10.