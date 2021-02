Soldes Boulanger : bon prix sur ce pack Xiaomi Redmi Note 9 Pro pour la 2ème démarque

Le Xiaomi Redmi Note Pro 9 est un téléphone équipé d'un écran Full hD+ de 6,7 pouces (avec une définition de 2340 x 1080 pixels), d'un espace de stockage de 128 Go, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un processeur octa core Kryo 465 et d'une batterie de 5 020 mAh. Il embarque aussi un capteur arrière de 64 + 8 + 5 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

Quant au Mi Band 4, le bracelet connecté de la marque chinoise est doté d'un écran couleur tactile AMOLED de 0,95 pouce (avec une résolution de 120 x 240 pixels). Compatible avec les smartphones tournant sous Android et iOS, l'objet connecté dispose de la connectivité Bluetooth 5.0, d'une étanchéité jusqu'à 50 mètres et d'une autonomie maximale de 20 jours