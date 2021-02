Soldes : l'excellent ventilateur Noctua NH-U12S à un prix (vraiment) cassé !

En plus d'offrir un refroidissement optimal sans encombrer l'ensemble des composants de la tour, le ventirad NH-U12S assure également un silence de tous les instants. Son ventilateur NF-F12 est reconnu comme l'un des plus silencieux du marché, celui-ci peut également être piloté directement par la carte-mère pour en contrôler la vitesse et donc la nuisance sonore.