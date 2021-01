Soldes Cdiscount : ce pack gamer Corsair (K55 + Harpoon) est à moins de 60€ 🔥

Le pack Corsair comprenant le clavier K55 et la souris Harpoon est en ce moment à seulement 59,99 euros chez Cdiscount. L'enseigne française de e-commerce propose de vous livrer gratuitement et rapidement chez vous ou en point retrait. Comme d'habitude, vous pouvez choisir de régler votre achat en plusieurs fois, tout en sachant que la facture globale sera alors légèrement supérieure. Enfin, notez que le pack Corsair fait partie des produits Cdiscount à volonté. Si vous avez acheté cette offre, vous pourrez donc bénéficier des avantages pour ce pack Corsair qui, par ailleurs, et c'est un point très positif, est extrêmement bien noté par les clients de l'entreprise bordelaise.

Avoir un clavier et une souris adaptés au gaming devient quasiment indispensable quand on commence à passer un peu de temps devant son écran et que l'on souhaite progresser. Le clavier K55, avec sa dizaine de modes d'éclairage RGB, son anti ghosting multitouches et ses six touches macros dédiées sera un allié précieux pour vous mener à la victoire.

Pour le confort, le clavier possède un repose-poignet amovible en caoutchouc, bien pratique pour les longues sessions de jeu. Les touches sont très peu bruyantes et d'une bonne réactivité : de quoi être performant tout en étant très à l'aise.