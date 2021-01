Soldes Amazon : nouvelle baisse de prix sur la souris Logitech G903 Lightspeed

Retournons au sein des rayons virtuels d'Amazon pour profiter comme il se doit de cette belle promotion. L'e-marchand américain offre une fois de plus la livraison à domicile en France métropolitaine et la récupération du colis en point retrait. Le paiement en quatre fois (27,92€ par échéance) est aussi à votre portée. La garantie de base expirera au bout de deux ans. Une extension d'un an est proposée à 6,69€ ou bien 8,59€ pour deux années supplémentaires.

La souris Logitech G903 Lightspeed est équipée du capteur optique HERO 16K qui délivre une vitesse exceptionnelle et un suivi impeccable sur toutes vos actions en jeu. Aucun imperfection à signaler sur cet exemplaire sans-fil. De plus, via une simple mise à jour de votre périphérique, vous aurez la possibilité d'augmenter le niveau de DPI jusqu'à 25 600.

Pour couronner le tout, la technologie Lightspeed est de la partie pour booster les performances de votre souris. Que ce soit sur un jeu vidéo, lors de vos pérégrinations sur internet ou pour réaliser des tâches précises, cette souris répondra à vos sollicitations.