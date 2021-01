Soldes Cdiscount : ce pack Logitech gaming est pas cher

Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne est déjà mobilisé pour vous faire vivre des Soldes de toute beauté. Sur cet article, la livraison à domicile et la récupération du colis dans un point retrait sont offerts. Le paiement en quatre fois (12,78€ au moment de l'achat puis 12,77€ par échéance) est possible. Les avantages Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€/an) s'appliquent sur cette offre. La garantie est valable pendant deux ans.

Ce pack renferme donc une souris filaire Logitech G502 HERO. Munie de son capteur Hero 16K, elle bénéficie d'une précision incroyable sur chacun de vos mouvements. Pour faciliter son maniement, le poids est ajustable à l'aide de cinq poids de 3,6 g. Ainsi, elle s'adaptera à vos préférences pendant une partie.

Elle embarque aussi 11 boutons programmables et une roulette à défilement ultra rapide. Là encore, la personnalisation est de rigueur pour une expérience de jeu la plus agréable possible.