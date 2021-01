Soldes Cdiscount : deux processeurs AMD Ryzen 7 en promotion

Doté de 8 cœurs cadencés jusqu'à 4,4 Ghz, de 16 threads et d'une gravure en 7nm, le Ryzen 7 3700 X Wraith Prism s'impose encore aujourd'hui comme un processeur très performant. Très efficace pour les professionnels ayant besoin d'un processeur solide, ce modèle figure encore aujourd'hui comme une référence de confiance pour le gaming, permettant de faire tourner les jeux récents avec les plus hauts paramètres graphiques, le tout avec fluidité, à condition de disposer d'une carte graphique à la hauteur. Le ventirad intégré peut amplement suffire pour de premiers usages, mais il sera à terme de bon ton d'opter pour un modèle plus efficace, voire du watercooling.