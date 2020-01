Soldes Amazon: Poignées de recharge pour Joy-con Nintendo Switch à seulement 15,53€

Pour une meilleure expérience de jeu

Une poignée bonne à tout faire

Ce produit vendu par PDP est disponible sur Amazon. Les frais de port pour une livraison à domicile vous seront facturés 2,99€. Cependant, les adhérents Amazon Prime peuvent recevoir leur commande sans frais supplémentaires sous un jour ouvré. N'hésitez pas à activer votre essai gratuit de 30 jours pour en profiter (puis 49€/an). D'autres avantages seront alors à votre portée comme l'accès aux services Amazon Music et Prime Video. Vous savez tout au sujet des modalités, passons aux caractéristiques du produit concerné par cette belle promotion.Avec cette poignée de rechargement signée PDP, vous rendrez vos sessions de jeu plus confortables avec votre Nintendo Switch. Cet accessoire remplace donc la poignée de base servant à accueillir les Joy-Con (non fournis) lorsque ces derniers ne sont pas rattachés à l'écran de la console. Elle est également bien pratique quand la Switch est connectée à un téléviseur. Le produit que nous vous présentons via cet article améliore encore plus l'expérience de jeu.La prise en main sera beaucoup plus précise grâce aux capuchons venant se placer sur les joysticks. Ces derniers adhéreront alors mieux au doigt. Vous gagnerez également en réactivité puisque les gâchettes se déclencheront plus rapidement via des extensions. Enfin, comme nous l'avons déjà précisé plus haut, le confort pour vos mains sera optimal. De plus, si vous avez besoin de recharger les Joy-Con, vous aurez seulement à les poser avec la poignée sur la base de recharge incluse. L'alimentation passe par un câble USB qui est lui aussi fourni.Voilà un accessoire que vous apprécierez à sa juste valeur à chaque fois que vous allumerez la Nintendo Switch. Si vous comptez jouer pendant plusieurs heures, le confort apporté par cet poignée sera vraiment salvateur.