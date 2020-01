Soldes : pack Corsair casque + clavier + souris + tapis gaming à moins de 100 €

Un équipement complet à moins de 100 €

Le contenu du pack Corsair

Faites des économies en achetant ce pack de gaming complet, proposé en ce moment à petit prix sur l'enseigne bordelaise Cdiscount. Le quatuor réunissant un casque, un clavier, une souris et un tapis de gaming de la marque Corsair est ainsi vendu à seulement 99 € au lieu de 189,99 €. Avec cette offre, ce sont tout de même 90 € que vous pourrez conserver bien au chaud dans votre portefeuille. Surveillez bien cette offre si elle vous intéresse, car bien que le nombre de produits disponibles reste pour l'instant suffisant, les commandes affluent et pourraient bien faire rapidement chuter les stocks.Selon le mode de livraison que vous choisirez, le pack de gaming Corsair peut vous être restitué dès le lendemain de votre achat. Pour quelques euros de plus, la commande Cdiscount est payable en 4 mensualités.Regardons à présent un peu plus en détail le contenu de ce pack gaming Corsair. Il contient ainsi le casque filaire destiné aux gamers VOID Pro Surround dans son joli coloris rouge. L'accessoire est bien entendu doté d'un micro de bonne qualité et pèse 380 g pour une largeur de 23 cm. Le clavier est un appareil à membrane K55 équipé d'un rétroéclairage RGB. Il fonctionne sous Windows et est garanti pendant 2 ans. La souris optique HARPOON RGB PRO FPS/M est un accessoire filaire destiné au gaming qui fait seulement 85 g. Enfin, le tapis de souris souple MM100 en caoutchouc et tissu vous permettra une utilisation très confortable pour des sessions de jeu qui durent des heures et des heures !Avec ce pack complet dédié au gaming de la marque Corsair, renouvelez tous vos accessoires d'un seul coup et sans vous ruiner !