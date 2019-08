🔥 Bon plan Rakuten : Promotions temporaires sur les smartphones OnePlus, Samsung et Xiaomi

Faire des affaires sur Rakuten

À lire aussi : OnePlus 7 : notre test

Notre sélection d'offres sur les smartphones à saisir aujourd'hui

À lire aussi : Xiaomi Mi 9T : notre test

À lire aussi : Xiaomi Redmi Note 7 : notre test

Pour profiter à fond des réductions sur, il suffit de vous inscrire gratuitement au Club R qui vous donne accès à de nombreuses offres promotionnelles. Vous pourrez alors profiter régulièrement de bons plans et autres avantages. En ce moment, le site vous offre 20 euros sur votre premier achat s'il coûte 80 euros ou plus. Pour cela, il faut inscrire le code du coupon de bienvenue juste avant de procéder au paiement. Sans plus attendre voici le code à entrer :En plus de cette remise, vous cumulerez des SP, c'est-à-dire des Super Points, à chaque commande et en fonction de son montant. Ces SP se transforment en euros et peuvent s'utiliser sur votre achat suivant. En gros, à chaque fois que vous achetez, vous vous préparez un chèque de réduction sur votre prochaine commande. Plutôt intéressant ! Il ne va vraiment pas falloir traîner si vous souhaitez profiter de cette promotion sur Rakuten car elle se termine ce soir. Pour vous aider à choisir et vous faire gagner du temps, on vous a donc préparé une petite sélection de 5 smartphones à saisir. Pour vous éviter de calculer, le prix que nous vous communiquons comprend déjà la réduction de 20 euros.Démarrons cette sélection éphémère avec lequi descend aujourd'hui à 405,99 euros au lieu de 479 euros. En plus de cette baisse de prix, vous gagnezà dépenser sur un futur achat. Le One Plus 7 est un smartphone performant qui embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 855 pouvant atteindre jusqu'à 8 Go de RAM. Il bénéficie d'une double caméra ultra shot de 48 mégapixels. Sa capacité de stockage est de 256 Go. Le One Plus 7 est en plus doté de la technologie UFS 3.0 qui permet d'accélérer le transfert de vos données vers un autre appareil. Avec le Dolby Atmos et ses deux haut-parleurs stéréo, le smartphone offre un son d'excellente qualité pour écouter des musiques, regarder des vidéos ou jouer à vos jeux préférés.Passons au deuxième smartphone de cette sélection avec lequi est vendu en ce moment à 279,89 euros au lieu de 379,99 euros. Pour cet achat, ce sontqui vous seront offerts. Le smartphone de Xiaomi possède un très bel écran AMOLED de 6,39 pouces. Son processeur est un Qualcomm Snapdragon 730 qui est équipé du système de traitement 8 nm qui renforce encore la puissance de l'appareil. Sa technologie Mi 9T vous permet d'améliorer votre expérience de jeu sur smartphone. Sa batterie de 4000 mAh tiendra votre Xiaomi éveillé pendant une bonne journée. Si ce point pourrait être amélioré, la recharge rapide de 18 W est là pour compenser cette autonomie moyenne. Sa capacité de 128 Go, son bluetooth 5.0 et sa triple caméra de 48 mégapixels viennent parfaire le tableau.On reste chez Xiaomi pour ce troisième article qui affiche un plus petit prix que son prédécesseur. Il s'agit duactuellement en promotion à 147,87 euros au lieu de 199,99 euros. Le smartphone vous fera tout de même gagnerà utiliser sur votre prochain panier Rakuten. Si vous cherchez un appareil pas trop cher mais avec une très bonne caméra, le Xiaomi Redmi Note 7 est idéal. Son double capteur arrière n'a rien à envier aux smartphones plus haut de gamme. Il propose en effet 48 + 5 mégapixels associés à l'intelligence artificielle 1,6 μm et à son Superpixel 4 en 1. Vous pourrez admirer vos photos sur l'écran de Full HD de 6,3 pouces. Côté performance, le Note 7 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 660 et bénéficie de la Quick Charge 4 pour une recharge rapide de votre smartphone.Nous quittons la Chine pour la Corée du Sud puisque ce sont deux appareils Samsung que nous allons à présent vous présenter. Commençons par une affaire exceptionnelle, lequi est vendu en ce moment à 579,99 euros au lieu de 909 euros. Vous gagnerezgrâce à cet achat. En plus d'être une marque solide et fiable, Samsung est toujours à la pointe de la technologie et cela se ressent d'autant plus sur le Galaxy S10. Son écran Infinity nouvelle génération qui bénéficie de la technologie Dynamic AMOLED est réellement impressionnant. Plus besoin de code pour déverrouiller votre smartphone, le lecteur d'empreintes détecte l'identité de l'utilisateur en un clin d'œil. La technologie de chargement sans fil ou l'angle de vue à 123° ne constituent que le début de la longue liste des qualités de ce Samsung Galaxy S10 qui a fait rêvé les fans de technologie comme le grand public.Nous terminons cette sélection de smartphones à saisir avant ce soir avec levendu à 508,96 euros au lieu de 794,89 euros. Ce n'est pas moins deque vous offrira cet achat. Le plus puissant des Galaxy Note à ce jour a lui aussi de sérieux arguments avec ses 128 Go de mémoire que vous pouvez étendre jusqu'à 512 Go en ajoutant une carte Micro SD. Grâce à sa réactivité et à la qualité de son processeur, le Note 9 sera votre compagnon de jeux idéal. Sa batterie de 4000 mAh tiendra facilement la journée tandis que sa caméra dotée de l'intelligence artificielle vous permettra de prendre facilement de magnifiques clichés. Le Note 9 bénéficie d'un beau design avec son écran Infinity. Il est livré avec son S Pen très précis et connecté.Si vous êtes intéressé par un de ces smartphones, n'attendez pas et foncez. En effet, à la fin de la journée le code promotionnelqui vous permet d'économiser 20 euros ne sera plus valable.