🔥 Soldes Rakuten : Nintendo Switch néon à 257,99€ + 13,90€ de Super Points

Vive la Switch !

Une console pour tous

Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour lesNous allons chez Rakuten pour profiter de cette promotion qui fait vraiment plaisir. Avant de décrire le contenu de ce bon plan, voici quelques modalités à prendre en compte pour bénéficier de la promotion dans son intégralité. Tout d'abord, vous devez impérativement taper le code qui va suivre au moment de valider votre achat pour activer une remise de 20€ :. Ensuite, vous allez devoir vous inscrire auafin d'obtenir 13,90€ de Super Points. Il s'agit en réalité d'un bon d'achat qui est utilisable sur votre prochaine commande. Un très beau cadeau donc !Maintenant, passons à la console Nintendo Switch qui est vendue avec ses manettes Joy-Con Néon. Hélas, c'est tout ce que vous trouverez dans le pack en plus des traditionnels accessoires pour faire fonctionner la machine comme l'adaptateur secteur, le câble HDMI ou encore le dock pour utiliser lasur votre téléviseur. Car, rappelons-le, la console de Nintendo peut être utilisée aussi bien dans votre salon qu'en mode portable.Afin de jouer directement une fois que vous recevrez votre machine, vous pourrez vous rendre sur l'eShop, soit la boutique virtuelle de la. De nombreuses démos y sont téléchargeables gratuitement, tout comme des free-to-play. Nous citerons par exempleou encore(attention car certains jeux en ligne ne sont jouables qu'avec un abonnement au Nintendo Switch Online). Bien entendu, nous vous conseillons aussi de racler le fond de votre porte-monnaie afin de vous procurer une (ou plusieurs) exclusivité immanquable de la Switch commeouBref, laest devenue une console incontournable et parfaite pour passer des soirées dans la bonne humeur avec des amis. Cette convivialité est omniprésente et vous serez face à une machine totalement orientée vers les jeux vidéo, avec un côté multimédia au final peu développé. Nous vous conseillons donc de sauter sur cette bonne affaire sans plus attendre, surtout que cette fin 2019 sera riche en sorties pour la petite