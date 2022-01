Airpods 3 et Airpods Pro : les écouteurs Apple sont soldés ce mercredi !

Les AirPods Pro d'Apple n'ont plus vraiment besoin d'être présentés, et quand, en prime, leur tarif tombe à 198,90€ une fois le code promo appliqué, il n'y a vraiment plus qu'à se laisser séduire. En plus, les membres du Club R profitent de 21,39€ crédités en bons d'achat sur leur compte. Bénéficiant d'une excellente réduction de bruit active (ANC), les AirPods Pro délivrent un son immersif parfait pour vous faire plonger dans votre univers en toutes circonstances et vous préserver par exemple des enventuels klaxons et autres bruits parasites dans les transports en ville. Néanmoins, avec le mode transparence, vous pouvez filtrer les sons pour entendre, par exemple, les propos d'une personne s'adressant à vous sans quitter vos écouteurs. Vraiment très pratique !