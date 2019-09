🔥 Vente flash : Nintendo Switch à seulement 256,99€

Nintendo Switch : un super prix + des Super Points

La Switch, un succès mondial mérité

239,99€ pour la star des consoles, la superbe Nintendo Switch , c'est une affaire à ne pas rater. Si vous aviez prévu de vous l'offrir, ou de l'offrir à un de vos proches, on ne peut que vous conseiller de foncer. D'autant plus que le site de commerce en ligne Rakuten ne se contente pas de baisser le prix de la console, il a également décidé d'augmenter le pourcentage de la somme de Supers Points qu'il alloue habituellement à ses clients. Vous vous verrez ainsi offrir un montant de 25,70€ à dépenser dès votre prochaine commande sur le site !Pour ne rien gâcher à cette belle offre promotionnelle, la livraison vous est totalement offerte. Comme la remise s'effectue en main propre et contre signature, aucun risque que votre précieux colis soit égaré. Le seul petit nuage qui pointe à l'horizon est le délai de livraison. Il faudra en effet attendre de 8 à 12 jours ouvrés pour recevoir votre console.La Nintendo Switch est une console qui a fait l'unanimité à sa sortie et qui continue chaque jour de faire des heureux. Son secret, c'est bien sûr son hybridité ainsi que son design des plus ingénieux. Livrée avec sa paire de Joy-Con rouge fluorescent et bleu néon, elle égaiera votre quotidien et vous permettra de jouer avec votre famille ou vos amis en mode portable, chez vous comme à l'extérieur. Une fois les manettes rattachées à la Switch, démarrez une partie seul ou en réseau où que vous soyez. Si l'envie vous prend de profiter du grand écran de votre téléviseur, c'est très facile, il suffit de brancher votre console sur secteur et de vous amuser.Du côté des caractéristiques techniques, on peut noter que la Switch embarque une excellent processeur NVIDIA et possède une mémoire flash de 32 Go. Son écran LCD couleur est tactile, fait 6,2 pouces et affiche une résolution de 1280 x 720 pixels. Sa batterie de 4310 mAh laisse un maximum de 6h30 à la console avant d'être déchargée.Avec la Switch, dedans comme dehors, vous avez peu de risque d'être déçu par ses performances comme par ses nombreuses fonctionnalités.