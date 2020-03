Playstation 4 Pro : une nouvelle chute de prix pour la console Sony

Une promo PS4 Pro avec "Acheter sur Google"

Le meilleur des jeux PS4

Pour bénéficier de cette bonne affaire, vous devrez passer par le programme « Acheter sur Google ». C'est Auchan qui se chargera de la vente puis de l'expédition. Les frais de port s'élèvent à 7€ et le retour est gratuit dans un délai de 14 jours. Vous savez déjà tout au sujet des différentes modalités, alors passons tout de suite aux caractéristiques de la machine ainsi qu'au contenu global du pack.Ainsi, ce bundle renferme une console PS4 Pro noire équipée d'un disque dur 1 To. Une manette Dualshock 4 V2 est également de la partie, tout comme les différents câbles (d'alimentation, USB et HDMI) utiles au bon fonctionnement de la machine. Rappelons une nouvelle fois que la PS4 Pro est plus puissante que la PS4 de base. Elle peut lire certains jeux en 4K-HDR (uniquement sur les écrans compatibles) et améliorer les graphismes ainsi que la fluidité sur les softs concernés. Elle est donc destinée aux joueurs qui veulent profiter d'une expérience optimale à tous les niveaux.Si le pack de ce bon plan ne contient malheureusement pas de jeux, nous avons tout de même quelques conseils à vous donner. Une fois la console allumée, allez immédiatement sur le PlayStation Store pour télécharger des démos et autres free-to-play gratuits (...). Cette solution est idéale pour les plus petits budgets. Sinon, consultez notre liste des meilleurs jeux PS4 pour acheter un titre emblématique de la machine.Nous n'allons pas vanter les mérites de la PS4 Pro plus longtemps. En plus de sa puissance, elle vous donnera accès à des jeux fabuleux et exclusifs. Si vous avez du temps libre devant vous, c'est un achat incontournable.