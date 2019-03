⚡️ Bon plan : Pack PS4 Pro 1 To Blanche + Metro Exodus à 404,99€ au lieu de 429,99€

Un blanc éclatant !

Métro, boulot, post-apo

Comparatif : les meilleurs téléviseurs 4K les télévisions sont aujourd'hui d'élégants bijoux de technologie à écran plat LED, QLED ou OLED, dont la taille et la résolution ne font qu'augmenter. Cette progression constante n'est pas sans dérouter, d'autant plus que leur connexion à Internet vient étoffer leur panel de fonctionnalités.

Découvrez les meilleurs téléviseurs 4K

Le bundle en question comprend une consoleavec 1 To d'espace de stockage et une manette Dualshock 4. Il s'agit de la console de Sony la plus puissante actuellement sur le marché. Elle peut faire tourner plusieurs titres en 4K (pas toujours native) et proposer une meilleure fluidité in-game. Le constat est parfois bluffant sur certains jeux. Bien évidemment, elle est également compatible HDR pour toujours plus d'immersion.Pour ce qui est de, il s'agit du troisième épisode de la licence inspirée des romans de Dmitry Glukhovsky. L'apocalypse nucléaire a ravagé la Russie et quelques survivants vivent retranchés dans le métro de Moscou. C'est ainsi que notre héros Artyom part explorer l'extérieur afin d'y trouver d'autres rescapés. La surface est malheureusement peuplée de bandits et autres monstres redoutables. Ce FPS a tout pour plaire puisqu'il alterne entre les phases d'action, d'infiltration et nous y trouvons même des séquences riches en émotion. Un des meilleurs jeux de ce début d'année 2019.Comme toujours, Cdiscount vous permet de payer en quatre fois. Pour profiter de la promotion et ainsi faire chuter le prix à 404,99€, vous devrez entrer le code suivant au moment de valider votre panier :