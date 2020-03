La Nintendo Switch Lite grise est en promotion sous la barre des 200€

Le jeu vidéo sans prise de tête

La console parfaite pour partir sur une île déserte

Il faut passer par le programme « Acheter sur Google » pour acheter cet article. Ensuite, c'est l'enseigne Auchan qui se chargera de la vente puis de l'expédition de la commande. Les frais de port pour une livraison à domicile sont facturés à hauteur de 4€. Les retours sont gratuits dans un délai de 30 jours. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. À présent, détaillons les caractéristiques de cette console.Le pack contient une Nintendo Switch Lite grise avec une mémoire interne de 32 Go. Vous pourrez y ajouter une carte microSD pour gagner en espace libre. Sa batterie lui permet de tenir environ 7 heures. Rappelons aussi que cette machine est uniquement dédiée au jeu portable. En effet, elle ne peut être reliée à un téléviseur contrairement au premier modèle sorti en mars 2017. Les manettes Joy-Con ne sont pas détachables et les vibrations HD ont été retirées. Cependant, la Switch Lite est également plus légère, plus facile à prendre en main, plus endurante mais aussi bien moins chère.Malgré tout, pratiquement tout le catalogue Nintendo Switch est compatible avec la Lite. Vous pourrez par exemple plonger dans Animal Crossing: New Horizons (vendu séparément) qui vient tout juste de sortir. C'est la grosse exclusivité du moment à ne surtout pas rater. De nombreux jeux d'exception vous attendent alors n'hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs titres à obtenir sur votre console. Vous n'allez pas vous ennuyer.La Nintendo Switch Lite est idéale pour les plus jeunes et pour occuper tout le monde pendant le confinement. Elle propose des centaines de jeux sur sa boutique en ligne et des réductions sont mises en ligne chaque semaine. À vous d'en profiter !