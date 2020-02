Un forfait mobile B&You 60 Go illimité et sans engagement

Pourquoi Clubic recommande ce forfait B&You ?

Un forfait 4G sans engagement

Une offre sans condition de durée

Une couverture réseau excellente en France

Un forfait idéal pour tous les budgets

Une belle enveloppe internet

Ce tarif préférentiel proposé par B&You est valable pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 8 mars 2020. Comme toujours, ce forfait mobile est sans engagement et vous pourrez donc le résilier à n'importe quel moment. Autre bon point, le prix mensuel n'augmentera pas au bout d'un an. Comptez tout de même les fameux 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour obtenir la nouvelle carte SIM. Il est temps de détailler le contenu de ce forfait signé B&You.Depuis la France, il vous permettra de profiter des appels ainsi que des SMS illimités vers la métropole et les DOM. En ce qui concerne les MMS, il seront uniquement illimités vers l'Hexagone. Maintenant, si vous vous rendez dans un autre pays du continent européen ou dans les DOM, vous pourrez toujours appeler et envoyer des SMS / MMS sans la moindre restriction vers ces mêmes zones et la France métropolitaine.Passons maintenant aux datas puisque vous aurez 60 Go à utiliser sur le territoire français. Pour ce qui est de l'Europe ainsi des DOM, vous pourrez vous servir de 10 Go de votre enveloppe totale. Si vous dépassez ces seuils, vous serez logiquement facturé à la hauteur de votre dépassement. Bref, c'est une offre assez classique mais néanmoins très complète.C'est tout ce qu'il fallait savoir au sujet de ce forfait B&You 60 Go. Il répondra à toutes vos attentes et saura vous épauler sur le long terme. Vous avez encore quelques semaines pour en profiter. Nous aurons donc tout le loisir de remettre ce bon plan en avant très bientôt.