Forfait sans engagement : le 1er mois est offert pour l'offre B&You 50Go à 11,99€/mois

Le Black Friday après l'heure, 1 mois offert

Data illimitée le week-end pour 3 euros de plus

Le Black Friday de B&You est terminée mais nous propose quand même une nouvelle offre très intéressante. Pour seulement 11,99 euros mensuels et sans engagement, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités ainsi que d'une généreuse enveloppe data de 50 Go, dont 10 Go utilisables en roaming dans les DOM et en Europe. Vous pouvez également passer des appels et envoyer des SMS et MMS depuis ces destinations vers la zone Europe ou les DOM. La nouveauté de cette offre est que vous ne payerai pas le 1er mois.Envie de profiter de data illimitée le week-end ? Pour 3 euros de plus, vous pouvez bénéficier également de l'option "Week-ends Internet Illimité". Comme son nom l'indique, du samedi 00h01 au dimanche 23h59, toute votre consommation de données mobiles n'est pas décomptée de votre enveloppe de 50 Go, vous pouvez ainsi naviguer, streamer et télécharger sans compter. Au final, vous avez en fait droit à 50 Go pour les courants de semaine, et à un quota sans limite pour le week-end. Autre élément à prendre en compte : vous pouvez profiter de trois mois d'abonnement à Spotify gratuitement pour une souscription au forfait. Une fois ce trimestre passé, le tarif passe à 9,99 euros par mois.Vous hésitez encore à craquer pour ce forfait mobile ? Nous vous proposons ici un comparatif des meilleurs abonnements 4G du moment