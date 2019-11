Forfait mobile : tout savoir de l'offre B&You 50 Go à 11,99€/mois

Forfait 4G B&You : sans engagement et à vie !

B&You 50 Go : un forfait pas cher et complet

Un iPhone 11 à 749 euros, ça vous dit ?

Avant même de rentrer dans le vif du sujet, revenons sur les deux points forts de ce forfait mobile B&You.Première bonne nouvelle, il s'agit d'un forfait sans condition de durée. Autrement dit, le prix du forfait n'augmentera pas après les 12 premiers mois d'abonnement.L'autre bonne nouvelle, c'est que ce forfait mobile B&You est sans engagement. Cela signifie que vous pourrez changer d'opérateur en toute liberté pour aller voir ce que propose la concurrence. Bien évidemment, ce changement éventuel d'opérateur n'entrainerait aucun surcoût.À ce jour, seul RED by SFR propose une offre similaire avec un prix garanti à vie.Détaillons désormais ce que nous propose B&You avec cet abonnement low cost. Jusqu'au 18 novembre 2019, vous pouvez donc profiter du forfait 50 Go dont 6 Go utilisables en roaming en Europe et dans les DOM pour seulement 11,99€ par mois.Bien sûr, les appels, SMS et MMS sont illimités. À noter que pour 3€ de plus, vous avez la possibilité de passer à 10 Go de données mobiles en itinérance au lieu de 6 Go et de l'option Week-ends Internet Illimité qui permet de naviguer, streamer ou télécharger sans limite et sans décompte sur le forfait du samedi 00h01 au dimanche 23h59.Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle que nous apporte l'opérateur. Jusqu'au 11 novembre 2019, il est possible de profiter d'une offre de remboursement de 50 euros pour l'achat d'un smartphone éligible.De nombreux modèles d'iPhone sont concernés (6s, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, XR et 11). Sorti il y a quelques semaines, l'iPhone 11 est ainsi disponible au prix de 749 euros avec cette ODR. Si vous êtes plutôt branché Android, il y a aussi du beau monde avec le Xperia 5 de Sony et les P30, P30 Pro et Nova 5T de Huawei. Pour plus d'informations sur le moyen de récupérer les 50 euros, vous pouvez consulter ce document Ce bon plan est un bon moyen de faire coup double en prenant un forfait mobile généreux et un nouveau smartphone d'un coup. Si vous n'êtes pas encore sûr de vous, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits 4G du moment.