🔥 Forfait 4G : B&You lance une nouvelle offre 50 Go à 11,99€/mois

Un forfait sans engagement à vie

Une nouvelle offre B&YOU à 50 Go à 11,99€ par mois

La première chose à savoir sur ce forfait est qu'il s'agit d'une offre sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez résilier à tout moment, sans frais. Cela signifie que vous pouvez très facilement sauter sur la première offre que vous souhaiterez. Sachez également que le prix de 11,99€ est un prix à vie, il ne changera pas au bout d'un an comme les offres de certains concurrents.Le prix de la nouvelle carte SIM s'élève à 10€ et le forfait ne restera à ce prix que jusqu'au 23 octobre alors ne tardez pas trop à prendre votre décision, vous risquerez de rater cette occasion.Tout d'abord, l'enveloppe internet de ce forfait est de 50 Go, ce qui est déjà très confortable pour la plupart des utilisations. Elle vous permettra de surfer sur le web, de jouer à des jeux, de scroller les réseaux sociaux et même de travailler sans vous soucier du dépassement de forfait. Sachez également que 6 de ces 50 Go sont disponible à l'utilisation en Union Européenne tout comme dans les DOMs.Au niveau des SMS, et appels ils sont illimités en Hexagone, donc aucun souci à se faire de ce côté-là vous n'atteindrez jamais la fin. Pour les MMS, ils sont déduits individuellement de votre enveloppe de data.Voici pour les détails du forfait alors s'il vous intéresse, profitez-en car comme nous l'avons mentionné il s'arrête le 23 octobre.