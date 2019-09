🔥 Forfait mobile : l'offre B&You 40 Go à 9,99€/mois est prolongée

B&You : un forfait sans engagement et à vie

Un forfait B&You très complet !

L'opérateur B&You propose généralement des forfaits plutôt complets pour des tarifs mensuels abordables. Ici, vous êtes face à un abonnement sans engagement. Cela vous permettra de partir si jamais vous trouvez rapidement mieux ailleurs. Le prix n'augmentera pas au bout d'un an comme cela peut parfois être le cas chez la concurrence. Enfin, la carte SIM vous coûtera 10€ supplémentaires au moment de la souscription.Notez que, heure de Paris. Vous avez donc encore un peu de temps devant vous.Concernant le contenu de cette offre, nous retrouvons les appels / SMS illimités depuis l'Hexagone vers les mobiles comme les fixes situés en France métropolitaine et dans les DOM. Les MMS sont eux aussi illimités mais uniquement vers la métropole. Bien entendu, une enveloppe de 40 Go de data sera utilisable en France. Si jamais vous dépassez ce seuil, l'opérateur facturera 0,01€/Mo sur le territoire français.Durant vos voyages en Europe et dans les DOM, les appels ainsi que les SMS / MMS sont illimités vers ces mêmes zones ainsi que la France métropolitaine. Côté internet, 4 Go supplémentaires seront crédités sur votre compte. Plusieurs services sont aussi inclus avec ce forfait comme les appels incognito, le filtrage et renvoi d'appels ou encore la messagerie vocale visuelle. Bref, un abonnement qui assure le principal.Ceest ce qui se fait de plus simple à un tarif imbattable. Avec cette offre, pas de mauvaises surprises (comme l'augmentation du prix) et la certitude d'avoir accès à un réseau de grande qualité. Un bon plan indispensable pour les plus petits budgets en quête d'un abonnement mobile abordable et fiable.