🔥 B&YOU : forfait mobile 50 Go à 14,99€ et 40 Go à moins de 10€ !

Ces deux forfaits ont beaucoup de points communs mais aussi des petites différences qui pourraient vous séduire. Déjà, ces offres sont sans engagement, ce qui vous permettra de résilier dès que vous aurez envie d'aller voir ailleurs. Les tarifs ne changeront pas au bout d'un an mais vous aurez tout de même 10€ supplémentaires à débourser pour obtenir votre fameuse carte SIM. Bien entendu, les promotions présentées dans cet article ne sont valables que pour l'ouverture d'une nouvelle ligneLes deux abonnements contiennent les appels et SMS illimités vers la France métropolitaine ainsi que vers les DOM. Les MMS sont eux uniquement illimités vers la métropole. Pour ce qui est de l'étranger, les éléments cités précédemment sont encore et toujours illimités vers l'Hexagone, l'Europe et les DOM. Le forfait 50 Go comprend aussi le Canada et les États-Unis. Les MMS sont décomptés de l'enveloppe internet.Puisque nous parlons d'internet, vous aurez sans doute deviné que le forfait à 9,99€ par mois vous donne accès à 40 Go de data et celui à 14,99€ à 50 Go de data. Le premier comprend 4 Go valables en Europe/DOM et le second réserve 10 Go pour ces zones ainsi que pour l'Amérique du Nord. De plus, l'abonnement 50 Go vous permet de profiter d'internet en illimité le week-end en France métropolitaine depuis votre mobile.Pour terminer, faisons un petit tour du côté des différents services compris dans ces forfaits. Nous retrouvons par exemple le double appel, l'appel incognito, la messagerie vocale visuelle, l'accès à B.tv (pour consulter des chaînes de télévision et la radio), le filtrage et le renvoi d'appels ainsi que les services Mobile Speak et Mobile Magnifier pour les personnes déficientes visuelles. Bref, il s'agit d'offres très complètes.