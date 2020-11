Surface Laptop Go et Pro X sont enfin disponibles !

Pour le stockage, le Surface Laptop Go vous donne accès de base à 64 Go d'espace disque et jusqu'à 256 Go dans sa configuration la plus élevée. Une caméra 720p et des micros de qualité studio vous permettent en outre de réaliser des appels vidéo de très grande qualité.

La connectique est complète pour que vous puissiez brancher n'importe quel accessoire. Le Surface Laptop Go dispose d'un port USB-A, d'un port USB-C et d'une prise casque 3,5 mm. Un port Surface Connect vous permet en outre de charger l'appareil rapidement (80% de batterie en seulement une heure) et en toute sécurité. En effet la prise Surface Connect est magnétique et se débranche immédiatement si vous vous prenez les pieds dans le câble. Votre Surface Laptop Go reste lui à l'abri d'une chute sur le sol.