⚡️ Bon plan : Microsoft Surface Laptop 2 128 Go à 976,65€ au lieu 1149€

Une surface bien propre

Légèreté et efficacité

Cepossède un écran PixelSense de 13.5 pouces avec une définition de 2256 x 1504 pixels. Ensuite, le modèle en promotion est équipé d'un processeur Intel Core i5 de 8ème génération, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 620, de 8 Go de RAM et d'un SSD d'une capacité de 128 Go.Dans d'autres domaines, nous retrouvons une batterie avec une autonomie de plus de 14 heures, un capteur de lumière ambiante, une caméra frontale avec la reconnaissance de visage Windows Hello, une caméra frontale 720p et des haut-parleurs Omnisonic Dolby Audio Premium. Pour ce qui est des connectiques, nous remarquons la présence d'un port USB standard 3.0, une prise jack 3.5mm, un mini DisplayPort et un port Surface Connect.La livraison standard est gratuite. La garantie sur le matériel est valable pendant un an.