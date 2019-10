Belle promo sur le Xiaomi Mi 9 Lite : profitez de 20% de réduction

Une fiche technique solide sous un large écran AMOLED

Triple capteur photo, possibilités illimitées

Xiaomi propose un smartphone doté d'un écran AMOLED bord à bord de 6,39 pouces, proposant une résolution de 2340 x 1080 pixels pour une restitution saisissante de vos photos et de vos vidéos. Le constructeur propose également un capteur d'empreintes pour vous authentifier intégré sous l'écran, une technologie d'ordinaire réservé aux modèles les plus haut de gamme.Le téléphone fonctionne sous Android, avec la surcouche Xiaomi MIUI 10. Elle vous permet d'avoir accès au Google Play Store et de télécharger tous vos logiciels et vos jeux préférés, mais également des fonctionnalités supplémentaires exclusives à la marque chinoise et qui font le bonheur de ses nombreux fans.La fiche technique n'est pas en reste et le Mi 9 Lite intègre un processeur Muflier 710 octo-coeurs cadencés à 2,2 GHz. Autant dire que les performances sont au rendez-vous et vous assurent une navigation fluide dans l'ensemble du système, mais également dans les applications les plus demandeuses en puissance de calcul.Pour la partie photo, Xiaomi n'a une fois de plus fait aucun compromis et a opté pour un triple module photo, intégrant une caméra 48 mégapixels, un objectif ultra grand angle à 8 mégapixels et un dernier dédié à la profondeur à 2 mégapixels. Ce dispositif permet de multiplier les prises de vue, réalisant de larges panoramas ou des portraits de vos proches. Le Mi 9 Lite est un vrai smartphone polyvalent.N'attendez plus pour vous le procurer ! Gearbest vous proposer une vente flash sur ce modèle, proposé à seulement 253,38€.