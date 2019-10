Performance et endurance à prix raisonnable grâce au Xiaomi Mi A3 pour moins de 160€

La performance abordable

Une endurance de haute volée

Cette vente flash proposée par Gearbest est valable jusqu'au 30 octobre prochain (dans la limite des stocks disponibles). Comme toujours, la livraison est gratuite si vous résidez en France métropolitaine. Comptez tout de même entre 15 et 25 jours pour recevoir votre commande à domicile. Maintenant, passons aux caractéristiques techniques de ce smartphone fabriqué par la marque chinoise Xiaomi. Vous n'allez pas être déçu...Le Xiaomi Mi A3 possède un écran OLED avec une diagonale de 6.1 pouces pour une définition de 1560 x 720 pixels. Cet exemplaire embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 665, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. La fluidité sera donc exemplaire sur l'interface comme lorsque vous passerez d'une application à l'autre. En ce qui concerne les performances du côté des jeux vidéo, il faudra faire quelques concessions mais ce modèle tient la route. Par contre, son ergonomie est impeccable et son design très réussi.Passons rapidement sur la partie photo en évoquant la présence d'un capteur 48 mégapixels à l'arrière qui permet de capturer des vidéos en 4K. Celui positionné sur la partie frontale du mobile atteint 32 mégapixels. Une fois encore, le Xiaomi Mi A3 est plus que correct dans ce domaine. Mais s'il y a bien une catégorie dans laquelle il excelle, c'est l'autonomie. Grâce à sa batterie 4030 mAh, le mobile peut tenir pendant trois jours sans aucun problème. Il pourra vous accompagner sur de longs trajets sans avoir besoin d'être rechargé.En résumé, le Xiaomi Mi A3 est idéal pour toute la famille. Facile à utiliser, agréable à prendre en main, relativement puissant et surtout doté d'une autonomie monstrueuse, il plaira aux utilisateurs avec un budget serré.