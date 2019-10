Écouteurs Bluetooth Lenovo HT10 TWS à 45,25€ au lieu de 59,99€

Votre commande sur Gearbest

Des écouteurs Bluetooth de poche qui sauront se rendre indispensables

On se dirige donc vers l'enseigne chinoise Gearbest qui nous propose une réduction de 29% - soit de près de 15€ d'économie - sur ces écouteurs sans fil de la marque Lenovo. Attention à ne pas passer à côté de ce super prix, car la vente flash proposée par Gearbest se termine cette nuit. Une fois votre panier validé et votre commande réglée, vous recevrez votre précieux colis dans un délai minimum de 7 jours ouvrables. C'est un peu long, mais pour compenser, Gearbest prend en charge la totalité des frais de livraison.Les écouteurs Bluetooth HT10 TWS de Lenovo sont livrés dans leur élégant écrin qui sert à la fois de housse de rangement et de boîtier de recharge. Ils se connectent rapidement et de manière stable grâce au Bluetooth 5.0 qui leur permettent de jouir d'une très bonne qualité audio grâce au codec apt-X HD.Nul besoin de sortir votre smartphone pour contrôler vos écouteurs, ces derniers se commandent simplement avec le toucher. Ils sont en effet équipés de boutons tactiles qui vous permettront de choisir le volume sonore qui vous convient, de changer de chanson et, bien entendu, de prendre vos appels. Vous pourrez également choisir d'utiliser un assistant vocal, par exemple celui de Google, ou bien Siri, l'assistant d'Apple.Ces écouteurs Lenovo fonctionnent pendant une durée d'environ 8 heures mais, grâce au boîtier de rangement qui est équipé d'une batterie de 800 mAh, vous pourrez les recharger de nombreuses fois et ainsi atteindre une autonomie totale de 50 heures d'écoute. Idéals par tous les temps, ces écouteurs tiennent bien dans les oreilles et ne craignent ni la sueur, ni la pluie.N'attendez pas que leur prix augmente de nouveau pour vous procurer ces petits écouteurs élégants et tellement modernes.