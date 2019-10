Enceinte portable Xiaomi à 26,48€ au lieu de 31,99€

L'enceinte portable Xiaomi en promo sur Gearbest

Une enceinte légère qui offre une bonne autonomie

Gearbest propose actuellement une vente flash sur l'enceinte portable XMYX03YM de Xiaomi en réduisant son prix de 13% et en la faisant donc passer à 26,48€. Vous avez 2 semaines pour profiter de cette offre sympathique. Cependant, si vous êtes intéressé par l'enceinte Xiaomi, ne tardez pas trop passer commande, car les stocks sont limités et ont tendance à diminuer rapidement lors de ces événements commerciaux que sont les ventes flash. De plus, la livraison est assez longue sur Gearbest, il faudra en effet attendre un minimum de 15 jours ouvrables avant de déballer votre précieux colis. En contrepartie, le site vous offre la totalité des frais de port.Regardons de plus près cette jolie enceinte Xiaomi de couleur argent. L'appareil audio est un petit modèle qui affiche les dimensions suivantes : 15,45 x 6,00 x 2,55 cm et pèse le poids plume de 0,1550 kg. Elle se transporte donc très facilement et pourra vous accompagner partout, d'une pièce à l'autre, à la maison ou au travail, dedans comme dehors. Elle se connecte en bluetooth 4.2 mais dispose aussi d'une mini prise jack de 3,5 mm. Vous pourrez ainsi lancer vos musiques préférées à tout moment depuis votre smartphone, tablette ou PC. L'enceinte est équipée de deux hauts-parleurs qui offrent une puissance de sortie de 5 W. Sa batterie d'une capacité de 1 200 mAh vous permet d'utiliser l'enceinte pendant une durée de 10 heures. Une fois sa limite atteinte, comptez 3 heures pour la recharger complètement. La présence d'un microphone vous permet de prendre vos appels en appuyant simplement sur un bouton. L'enceinte Xiaomi bénéficie de la technologie de réduction de bruit CVC.Où que vous soyez, profitez de votre musique et de vos émissions de radio préférées au quotidien, grâce à l'enceinte portable Xiaomi disponible à petit prix sur Gearbest.