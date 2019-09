🔥 Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Pro : deux smartphones haut de gamme pas chers

Le Xiaomi Mi9T à 300€ au lieu de 374€

Le Xiaomi Mi9T Pro à 391€ au lieu de 436€

Ce smartphone haut de gamme présente des qualités indéniables pour un prix qui reste raisonnable. Son grand écran de 6,39" laisse toute la place à l'image : le capteur d'empreintes est situé sous l'écran et la caméra avant "pop-up" ne sort que lorsque vous l'utilisez. Outre son écran au design élégant, ce smartphone offre des performances fluides grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 730 et ses 6 Go de RAM.La mémoire de 128Go peut être allongée par l'addition d'une carte SD dans l'une des fentes prévues pour la double SIM. Enfin, sa batterie 4000 mAh prévoit de longues heures d'utilisation continue sans recharge nécessaire. Un plus très appréciable : on n'aura plus besoin de courir après nos chargeurs.Comme le Xiaomi Mi 9T, la version Pro a un grand écran et une caméra avant pop-up. En revanche, son processeur Snapdragon 855 est plus puissant, ce qui garantit une utilisation fluide et rapide de votre smartphone, même en multi-tâches. L'appareil photo a trois capteurs différents qui cumulent les avantages : un capteur 48MP, un capteur grand-angle 13MP et un capteur 8MP téléobjectif avec un zoom x2.Ces caractéristiques vous permettent d'utiliser toutes les capacités modernes d'un appareil photo de smartphone pour capturer vos plus beaux moments ! À moins de 400€, ce smartphone qui cumule les avantages est un excellent rapport qualité-prix.