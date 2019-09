🔥 Xiaomi Mi 9T 64 Go en promotion chez Gearbest

Une belle promo Xiaomi chez Gearbest

Xiaomi Mi 9T : impressionnant en tout point

Cette nouvelle promotion sur le smartphone de la marque chinoise a été mise en ligne par Gearbest . La réduction à hauteur de 21% se terminera le 7 septembre prochain. Vous ne devez donc pas trop tarder pour passer à la caisse. La livraison est toujours gratuite en France mais comptez tout de même entre 15 et 25 jours avant de recevoir la commande à votre domicile. Enfin, précisons que ce bon plan concerne le modèle avec un coloris noir. Maintenant, passons aux caractéristiques techniques de ce mobile très récent.Disponible depuis le 17 juin dernier sur le territoire français, le Xiaomi Mi 9T s'est rapidement imposé sur le marché ultra concurrentiel des smartphones. Il a beau être vendu à un prix raisonnable, il n'en demeure pas moins puissant et performant, faisant presque de l'ombre aux téléphones premium de certaines marques.Ce modèle embarque un écran AMOLED 6.39 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Son design est plutôt original et son autonomie est de très bonne facture grâce à la batterie 4000 mAh offrant plus de 48 heures de durée de vie en une seule charge.Les performances ne sont pas non plus en reste avec le processeur Qualcomm Snapdragon 730 associé à 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. La navigation sur l'interface comme sur internet se fait sans le moindre ralentissement. La puce graphique Adreno 618 supporte plutôt bien les jeux en 3D et se montre irréprochable sur ceux en 2D. L'expérience multimédia sera toujours agréable.Au dos du mobile, nous retrouvons un triple capteur photo 48 mégapixels + 13 mégapixels + 8 mégapixels permettant d'enregistrer des vidéos en 4K. À l'avant, un autre de 20 mégapixels pourra capturer de superbes selfies.Les'en tire merveilleusement bien dans tous les domaines. Il profite d'une autonomie gargantuesque, de performances solides, d'un design aguicheur et une prise jack est aussi de la partie. Il s'agit d'une valeur sûre que nous vous conseillons vivement d'adopter.