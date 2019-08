🔥 Montre connectée Amazfit GTR 42 mm à 117,65€ au lieu de 152€ sur Gearbest

Elle va vous épater

Une bonne camarade

C'est le site Gearbest qui a mis en ligne cette bonne affaire. La vente flash prendra fin le 31 août prochain vers 18h00, heure de Paris. Lorsque vous placerez ce produit dans votre panier, une réduction d'environ une dizaine d'euros s'appliquera automatiquement sur le tarif total. La livraison à domicile est gratuite en France mais vous devrez patienter entre 10 et 20 jours avant de recevoir la montre. Un grand classique avec Gearbest. Maintenant que nous en avons terminé avec les modalités, passons aux caractéristiques techniques du produit.Lapossède un écran AMOLED de 1.2 pouce avec une définition atteignant 454 x 454 pixels. Elle est résistante à l'eau puisque vous pourrez plonger avec jusqu'à 50 mètres de profondeur. Au total, la batterie embarquée pourra tenir pendant une douzaine de jours sans broncher. Vous aurez donc la possibilité de l'utiliser sur la durée sans que l'autonomie ne vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Mais cet exemplaire renferme aussi des fonctionnalités bien pratiques.En effet, lasuivra vos efforts durant vos sessions sportives. Elle captera vos performances durant la marche, la course, le vélo, la nage et bien plus encore. Chaque jour, elle analysera aussi votre fréquence cardiaque et la qualité de votre sommeil. Bref, un compagnon idéal pour votre santé. Bien entendu, cet appareil peut être connecté à votre smartphone en passant par le Bluetooth 5.0. L'écran affichera aussi d'autres informations comme les prévisions météo par exemple.Cetteoffre une belle panoplie de fonctionnalités à un tarif très abordable. Son design est plutôt réussi et la batterie affiche une autonomie tout bonnement énorme. Elle pourra vous accompagner partout afin de suivre au mieux vos exploits sportifs tout en surveillant votre santé.