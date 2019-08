🔥 Nouveau smartphone en réduction : Xiaomi Mi 9T Pro à 362€ au lieu de 429€ chez Gearbest

Le Mi 9T Pro à 362€ seulement

Des atouts intéressants

Le Mi 9T Pro est un smartphone qui offre de très bonnes performances pour un prix qui reste abordable (surtout en promo!). Tout d'abord, c'est un smartphone au grand écran qui prend toute la largeur et la hauteur du cadre: le capteur d'empreinte et intégré à l'écran. L'appareil photo selfie pop-up sort du haut du smartphone pour prendre la photo pour optimiser l'espace dédié à l'image.L'écran de 6.39 pouces aux bordures très fines laisse toute la place à l'image pour une expérience immersive. Son excellent processeur Snapdragon 855 et les 6Go de RAM vous garantissent des performances fluides même en multitasking. En plus d'être performant, c'est un bel objet: il est disponible en bleu à ce prix chez Gearbest.La batterie 4000mAh de ce smartphone offre une autonomie vraiment longue, qui vous permet d'utiliser votre smartphone pendant au moins deux jours sans recharge. Le smartphone est compatible avec le système de charge rapide pour pouvoir charger presque 60% en seulement 30 minutes.L'appareil photo présente aussi de bonnes performances: le triple capteur donne la possibilité à l'utilisateur de photographier une variété de situations avec les meilleures dispositions. Le premier est un capteur ultra haute résolution 48MP Sony, le deuxième est un ultra grand angle 13 MP et le troisième un téléobjectif 8MP. Ces caractéristiques couplées à une IA vous garantissent des possibilités de prise de vue illimitées. Profitez de cette offre au plus vite et obtenez votre Mi 9T Pro à 362€ seulement!