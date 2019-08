🔥 Bracelet connecté Xiaomi Mi band 4 à 28.08€ au lieu de 39,99€ chez Gearbest

Réduisez vous-même le prix

À lire aussi : Bracelet connecté, notre comparatif

Le bracelet connecté Xiaomi Mi band 4

Rendez-vous chez Gearbest donc, pour profiter une fois encore d'une super affaire. Pour bénéficier du meilleur prix sur ce, nous avons un petit secret : un nouveau code promotionnel. Inscrivez-le dans la case dédiée avant de procéder au paiement. Pour en profiter, il faut auparavant s'être identifié à votre compte Gearbest. Voici la combinaison pour faire chuter le prix du bracelet Xiaomi :Si vous êtes intéressé, ne tardez pas pour commander cet article car il faudra ensuite patienter plusieurs jours - entre 10 et 20 jours ouvrés - pour recevoir l'objet connecté. De plus, l'offre est limitée dans le temps et le nombre d'exemplaires est disponible en faible quantité.Pour savoir à qui nous avons affaire, regardons les caractéristiques du. Confortable et ergonomique, ce petit objet high-tech ultra portable vous suivra partout et retiendra vos pas et tous vos efforts, au quotidien comme en séance d'entraînement. Même lors de vos sessions de natation, le bracelet répond présent et vous accompagne jusqu'à 50 mètres sous l'eau. Pour vous encourager dans vos objectifs et vous motiver à poursuivre vos efforts, le bracelet vous fait régulièrement signe si vous avez été trop sédentaire. Il surveille même votre sommeil pour vous aider à faire le point sur votre façon de vous reposer et sur la qualité de votre sommeil.Le bijou connecté affiche un écran couleur AMOLED de 0.95 pouce pour une résolution de 240 x 120 pixels. Il se connecte à votre smartphone facilement et de manière stable, grâce à son bluetooth 5.0. Sa batterie de 135 mAh vous fera profiter d'une autonomie d'une vingtaine de jours avant que l'appareil ne demande à être rechargé.Le bracelet connecté de la marque chinoise Xiaomi sera un compagnon fidèle et fiable qui pourra vous aider à remplir vos objectifs de la rentrée. Vous pourrez avancer à votre rythme vers une activité physique plus intense, avec la satisfaction de visualiser chaque jour votre progression.