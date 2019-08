🔥 Smartphone Xiaomi Mi 9T 64 Go à 257,93€ au lieu de 329€ chez Gearbest

Récent et performant

Un petit prix pour un grand cœur

Nous repartons chez Gearbest pour profiter de ce bon plan sur un appareil très récent. En effet, le Xiaomi Mi 9T est sorti en juin dernier et il profite donc d'une configuration très solide. Mais avant d'évoquer ses composants et ses caractéristiques, détaillons les modalités à prendre en compte pour cette offre. Déjà, la livraison est gratuite en France mais vous devrez patienter entre 12 et 25 jours avant de recevoir le smartphone chez vous. Aussi, un code devra être utilisé au moment de valider votre achat afin de faire descendre le tarif à la somme évoquée précédemment. Sans plus attendre, voici le code en question :Learbore un écran AMOLED 6.39 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Le processeur embarqué est un Qualcomm Snapdragon 730. Toujours du côté de la configuration, ce modèle renferme une puce graphique Adreno 618, 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. La fluidité est omniprésente aussi bien lorsque vous naviguez sur l'interface ou sur internet qu'en jeu. Les performances sont bien au rendez-vous et les applications lancées affichent une grande stabilité. C'est le plus important !Passons à présent à la partie réservée aux photos. Au dos du, nous retrouvons un triple capteur 48 mégapixels + 13 mégapixels + 8 mégapixels. Une fois de plus, le smartphone s'en sort bien dans ce domaine et il peut même filmer des vidéos en 4K/30fps. En frontal, un capteur 20 mégapixels répond présent. Enfin, la batterie 4000 mAh fera tourner le mobile pendant plus de deux jours sans aucune difficulté. Même sur les jeux les plus gourmands en ressources, la batterie ne flanchera pas !Concluons ce bon plan en affirmant que ceest absolument parfait pour un utilisateur à la recherche d'un mobile performant et abordable. Les applications tournent sans la moindre saccade, l'écran profite d'un rendu optimal, l'autonomie est tout bonnement impressionnante et une prise jack est aussi de la partie. En un mot : foncez !