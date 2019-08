🔥 Vidéoprojecteur Alfawise A9 1080p à 150€ sur Gearbest

Vidéoprojecteur Alfawise A9 en promo

Des performances très satisfaisantes

Direction le site de Gearbest donc, pour profiter de ce nouveau Bon Plan qui laisse rêveur. Ceprésente un format ultra compact agrémenté d'une petite touche rétro. Faites de la place sur votre mur, l'appareil peut atteindre une taille de projection allant jusqu'à 200 pouces. Vous pourrez regardez les plus beaux chefs-d'œuvre du cinéma en HD avec une résolution native de 1280 x 768 pixels pour des images d'une résolution maximale allant jusqu'à 1080 p.L'appareil de chez Alfawis est actuellement en vente flash, ce petit prix n'est donc garanti que pendant 4 jours et son stock est limité. Aussi, ne tardez pas si ce modèle vous fait craquer, il risque de vite disparaître de la toile. Petit bémol, la livraison est assez longue, vous devrez ainsi attendre entre 12 et 25 jours avant de recevoir votre colis.La puissante luminosité du projecteur Alfawis peut pousser jusqu'à 4 300 lumens. La lampe LED permet ainsi d'établir un équilibre pour de ne pas rendre l'appareil trop gourmand en énergie. En mode économie, la lampe peut tenir jusqu'à 20 000 heures, elle sera donc fidèle eu poste lors de vos soirées ciné pendant de longues années. Le système de refroidissement qui empêche la surchauffe vient protéger le projecteur et offrir, lui aussi, une longue durée de vie à votre appareil.Côté son, les performances du projecteur Alfawise sont également au rendez-vous. Laissez vos enceintes externes au placard, l'appareil possède un haut-parleur intégré 3 W qui rempli parfaitement son rôle. Le projecteur bénéficie d'une grande compatibilité. Il s'adapte aussi bien aux PC qu'aux smartphones, mais aussi à la TV Stick et Chromecast, aux consoles Xbox, PS3 et PS4 ou encore aux lecteurs de DVD blue ray. Grâce à la fonction trapézoïdale, le projecteur corrige l'inclinaison de la surface pour des images parfaites.Vos soirées ne seront plus jamais les mêmes avec ce projecteur à petit prix qui transportera le cinéma dans votre salon.