🔥 Vente flash Gearbest : Xiaomi Mi Band 4 à 29,71€ au lieu de 48€

Le Xiaomi Mi band 4 en vente flash

Les caractéristiques du bracelet connecté

Il faut donc se rendre sur le site depour acquérir le bracelet connectédans un coloris noir au tarif de 29,71€, soit une remise immédiate de 38% par rapport à son prix initial. Il s'agit ici d'une vente flash prenant fin leprécises.Pour éviter de payer d'éventuels frais de port, il est conseillé de choisir le mode French Line du site marchand.Passons dorénavant aux caractéristiques de l'appareil après avoir évoqué la vente flash.Idéal pour les sportifs, le, qui est commercialisé depuis juin 2019, dispose d'un écran couleur AMOLED de 0,95 pouce (pour une définition de 240 x 120px) permettant à ses utilisateurs de visualiser notamment leurs statistiques et leurs notifications. Le bracelet connecté est aussi équipé d'un espace de stockage de 32 Mo, d'une mémoire RAM de 64 Ko et d'une batterie de 135mAh offrant jusqu'à 20 jours d'autonomie.D'un poids de 22 grammes, le Mi Band 4 mesure 46,9 x 17,9 x 12 mm. Certifié 5ATM, le bracelet est étanche jusqu'à 50 mètres. Enfin, l'appareil est compatible avec Android 4.4, iOS 9 et supérieur.