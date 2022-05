French Days : le prix du Samsung Galaxy S20 FE s'effondre !

Le téléphone portable du fabricant sud-coréen est riche en possibilités grâce à son écran AMOLED somptueux avec sa diagonale de 6,5 pouces et sa définition de 2400 x 1080 pixels. Le taux de rafraichissement à 120 Hz offre une fluidité parfaite sur vos contenus. Quant aux performances, elles sont très correctes grâce au processeur Exynos 990 accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Vous pourrez naviguer sur internet et entre les applications sans être touché par des ralentissements.