Pendant les French Days, le Xiaomi Redmi Note 11 est moins cher que jamais

Passons aux caractéristiques principales de notre smartphone du jour équipé d'un écran AMOLED 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 90 Hz. Cette dalle très lumineuse est plaisante à regarder. Du côté de la configuration du mobile, on retrouve un processeur Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Il ne s'agit clairement pas du modèle le plus performant mais ce sera suffisant pour naviguer sur internet et regarder des vidéos.