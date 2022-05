Le prix du clavier Logitech K400 Plus s'effondre chez Boulanger pour les French Days

Avec le clavier sans fil Logitech K400 Plus, les utilisateurs de cet accessoire pourront regarder leurs contenus préférés, surfer sur Internet ou discuter avec leurs proches ; le tout depuis leur canapé préféré.

La configuration du K400 Plus est assez simple. Il suffit en effet de brancher le récepteur compact Unifying à un port USB et le clavier sera prêt à l'emploi.



Le K400 Plus de Logitech qui a l'avantage d'être léger est équipé d'un pavé tactile intégré de 8,9 cm et d'une portée sans fil de 10 mètres. Il a été conçu pour une utilisation sur les systèmes d'exploitation Windows (7, 8, 10 et version ultérieure), Android 5.0 (ou version ultérieure) et Chrome OS.