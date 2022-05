French Days : la manette Nintendo Switch Pro chute à un prix jamais vu !

La manette Switch Pro de Nintendo, en tant que produit officiel de la console, est ce qu'il y a de plus complet sur le marché. En plus des boutons d'alimentation, de capture d'écran et de retour à l'accueil on retrouve même un espace réservé aux amiibos sur lequel vous pouvez poser vos petites figurines.

La prise en main est très agréable et les stick asymétriques permettent une excellent prise en main. Le grip est très bon et les boutons ne sont pas trop durs. Elle peut fonctionner en sans-fil grâce à sa batterie intégrée et se recharge en USB-C sur n'importe quelle prise. Et si vous la branchez sur la console vous pouvez la recharger et continuer d'y jouer en même temps.

Notez qu'une fois branchée à un PC, elle est reconnue et après une installation des pilotes elle peut être utilisée dans Steam et d'autres plateformes gaming.