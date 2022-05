Fire Stick TV : Amazon sacrifie le prix des Fire Stick pour les French Days

Le dernier produit de notre sélection n'est autre que la Fire TV Cube, la solution la plus complète et aboutie de la gamme Fire TV d'Amazon. Cette dernière passe de 119,99€ à 74,99€ et offre un design différent de ce qui a été vu précédemment.

En effet nous ne sommes plus face à un stick se branchant discrètement en HDMI sur la TV. Il s'agit cette fois d'une petite box dotée de bouton physique et intégrant Alexa à part entière. Ainsi, il est possible de la diriger complètement à la voix, sans avoir à se servir de la télécommande.

Elle reprend tous les avantages des modèles précédents, mis à part la prise en charge du WiFi 6. Par contre la mémoire interne est de 16 Go et le processeur est cette fois un hexacœur 2,2 GHz + 1,9 GHz avec un GPU 800 MHz.

Elle est livrée avec tous ses accessoires, à savoir un adaptateur Ethernet, une rallonge infrarouge, un adaptateur secteur, la télécommande et bien entendu des piles.