Cette souris Logitech sans fil gaming est à prix cassé chez Amazon !

Avec son capteur nouvelle génération HERO 25K conçu pour le gaming et qui livre de magnifiques performances (un suivi des mouvements de 400 IPS et une résolution réglable de 100 à 25 600 PPP), la souris Logitech G Pro se battra à vos côtés pour augmenter votre niveau. Grâce à la technologie sans fil Lightspeed, son temps de latence d'un milliseconde est excellent.

Cette souris a l'avantage d'être ultra légère (seulement 80 grammes) et ergonomique pour une prise en main fluide et facile. Le confort de jeu reste ainsi au top des heures durant. De plus, la Logitech G Pro convient aux droitiers comme aux gauchers. Enfin, on n'oublie pas de vous signaler l'excellente endurance de la batterie et la présence de 8 boutons programmables dont 4 latéraux amovibles.